Da pressa de Amorim para entrar no autocarro à loucura dos 'miúdos': Sporting mostra tudo sobre a noite do título

O Sporting disponibilizou esta sexta-feira um longo vídeo que mostra todos os melhores momentos da noite do triunfo frente ao Boavista, que culminou com a conquista do título nacional do campeonato.





No intitulado 'Backstage Sporting', os leões mostram o percurso da equipa até ao Estádio José Alvalade, o aquecimento antes do jogo frente aos axadrezados, o momento do golo decisivo de Paulinho para a festa final - onde os 'miúdos' tomaram conta... até da câmara. Rúben Amorim apontou para o pulso e mostrou-se com pressa para ir para a festa no Marquês. "Olha o autocarro, o autocarro!", atirou o treinador campeão nacional antes de desfilar na passadeira de Alvalade, enquanto que Paulinho 'proibiu' Nuno Mendes de ingerir bebidas alcoólicas. "Tu não tens idade para beber álcool!", atirou o avançado.