Daniel Bragança é a... "estrelinha": Maximiano identifica amuleto

Em Tondela, Daniel Bragança foi a primeira cartada vinda do banco lançada por Rúben Amorim e, com a vitória alcançada, dilatou um registo, no mínimo, ímpar: com o médio em campo, o Sporting tem 14 vitórias... em outros tantos jogos, com um saldo extremamente positivo de 16 golos marcados e dois sofridos. Dados que não escapam à atenção... dos próprios jogadores. É que após o médio reagir nas redes sociais ao triunfo, Luís Maximiano foi lesto a ‘batizá-lo’: “Estrelinha”, escreveu.

De resto, as reações à vitória não ficaram por aqui. Adán sublinhou que “o trabalho duro tem as suas recompensas”, Porro lembrou que “esta equipa não tem limites” e João Pereira, que foi expulso... a partir do banco, enalteceu o “grande espírito de equipa”.