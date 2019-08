Daniel Bragança já se treina no Estoril

Daniel Bragança já não se encontra a treinar sob as ordens de Marcel Keizer. O médio apresentou-se no Estoril onde vai trabalhar com o treinador, Tiago Fernandes, que já conhece da Academia. Os dois clubes já haviam estabelecido o empréstimo há algumas semanas, mas o jovem só recebeu instruções para se apresentar na Amoreira ontem. O jogador vai assim representrar a equipa canarinha até ao final da época na 2ª Liga, após já ter sido cedido ao Farense no primeiro semestre de 2019.