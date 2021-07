Daniel Bragança: «Não vou para campo obcecado em ser o melhor jogador. Quero é ganhar»

Daniel Bragança foi uma das revelações do Sporting na última temporada, coroada com a conquista do título e uma experiência "top" para o médio. Ainda assim, o que lá vai... lá vai e, no podcast 'ADN de Leão', o jogador de 22 anos assume que à partida para o novo ano tem de "evoluir" e garante que o mote da equipa continuará exatamente o mesmo.





"Melhor em campo? O Pote leva os prémios todos para casa... Não vou para campo obcecado em ser o melhor jogador. Quero é fazer as coisas bem e ganhar. Sei o que preciso de evoluir, não preciso que uma pessoa esteja por trás do computador a dizer coisas más. Valorizo quem me diz na cara, como o míster, quando me diz ‘Dani tens de fazer isto melhor’, ou o meu pai. As pessoas que me são mais próximas dizem-me o que faço de bem e o que tenho de melhorar. Hoje alimenta-se muito o ódio nas redes sociais.""8 ou 10? Considero-me um médio. Na formação jogava a 6. É algo que depende da tática e das características do jogador, mas por exemplo creio que um oito é um box-to-box, enquanto um dez é mais um jogador entre linhas. Na tática do Sporting, por exemplo, temos dois médios que são dois box-to-box. Cada tática pede tarefas diferentes, se tiveres um 4-3-3, por exemplo, aí já tens o 6, o 8 e o 10. Na minha formação jogava a seis, depois para a frente comecei a jogar a 8 e a 10. O 10 é um jogador que está mais próximo da área.""Brutal, incrível. Foi top. Andava lá maluco. Os adeptos vão cobrar mais esta época? A partir de agora tem de ser assim! Agora tem de ser jogo a jogo. Tem de ser com calma.""Gostei muito da experiência no Estoril - tirando a parte que tinha de fazer todos os dias 45 minutos para lá. Quando fui para o Farense fiquei muito longe das pessoas daqui e fiquei um pouco triste, aborrecido. Os meus pais e a Carolina só iam lá aos fins de semana. Quando me falaram na hipótese do Farense, lembro-me de não querer. Estava tão bem aqui, no conforto, com os meus amigos… Entretanto ficou fora de hipótese, mas o treinador, o Rui Duarte, ligou-me. Falei com o meu pai e o meu empresário na altura. Foi fixe estar naquele espaço porque evolui bastante. Só tive 3 jogos com o mister, depois foi despedido. Depois veio o mister Álvaro Magalhães e tive de dar ao chinelo. Foi importante para crescer. Foi também difícil fazer a pré-época com o Sporting, na altura com o Keizer, e ir embora outra vez. Mas senti que precisava, não estava preparado a 100 por cento para estar a este nível"."Este ano foi o plantel todo do Sporting para as Maldivas. Eu, o Porro, o Max e agora o Pote. Sem ser em clube, foi a primeira viagem que fiz fora. Foi muito fixe, mas um gajo chega a Portugal… Isto é diferente."