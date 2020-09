Daniel Bragança renova: «Todos os esforços que fiz para chegar aqui valeram a pena»

Daniel Bragança, uma das apostas de Rúben Amorim para a temporada 2020/21, renovou contrato pelo Sporting, ficando agora blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. A dureção do novo vínculo não foi revelada.





"Todos os esforços que fiz para chegar aqui valeram a pena. Estou feliz, mesmo muito feliz e é com grande orgulho e grande felicidade que renovo o meu contrato", confessa o médio, de 21 anos, em declarações à Sporting TV, nas quais reconhece estar a gostar muito de trabalhar com o treinador dos leões."O mister dá-nos grandes ideias, mas, fundamentalmente, deixa-nos divertir, que é aquilo que é mais importante para o jogador, aproveitar e desfrutar do futebol, daquilo que mais gosta de fazer. Tem sido bom para aprender as coisas novas que ele quer, mas também para nos conhecermos. Está a ser bom, está a ser muito produtivo", assume o jovem internacional sub-21, que aposta em tudo a afirmar-se na equipa principal."Sempre foi esse o meu sonho: estrear-me pela equipa principal. Espero conseguir, estou a fazer por isso e vou continuar a fazer. Vou continuar a dar tudo em prol do clube, para continuarmos a crescer como equipa e a ganhar os jogos", promete o futebolista que, na época passada, esteve cedido ao Estoril, mas sempre com o objetivo de regressar a casa."O objetivo sempre foi esse. Sair para um dia mais tarde conseguir voltar. Felizmente correu tudo bem, graças a um grande trabalho, não só meu, mas também da minha família e da minha namorada. E foi sempre esse o objetivo, crescer, evoluir e jogar numa competição diferente. Na altura, só havia os sub-23 e não havia a possibilidade de disputar uma II Liga, porque a equipa B tinha acabado e achei por bem dar esse passo, para tentar afirmar-me e depois, mais tarde, voltar", recorda Daniel Bragança, lembrando também os momentos bons e... os outros."Há muitas memórias boas, outras menos boas, faz parte, faz-nos crescer, mas haverá sempre mais memórias boas do que más e são momentos que nunca esquecerei, tudo o que passei aqui e vou continuar a passar e certamente nunca as esquecerei", conclui o médio dos leões.