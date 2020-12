Daniel Bragança: «Trabalho para as coisas me correrem bem e vou aproveitar as oportunidades»

Daniel Bragança foi titular pela primeira vez na equipa principal do Sporting e mostrou qualidade. O médio alinhou os 90 minutos no triunfo sobre o Mafra por 2-0.





"Trabalho para as coisas me correrem bem, em prol da equipa, e vou aproveitar todas as oportunidades que possa ter", garantiu, à Sport TV. "Desde miúdo que sonho com isto. Quero aproveitar, foi um prazer enorme. Na academia olhava para o João Mário e para muitos que cá passaram. É um prazer e para aproveitar ao máximo", acrescentou na Sporting TV.O jovem médio, de 21 anos, revela que tem sido muito apoiado por parte dos colegas de equipa."Temos uma equipa com muita qualidade, tanto os jovens, como os mais velhos, que nos ajudam a crescer. Estamos a fazer uma grande época. Queremos continuar a fazer. Temos grande qualidade e vamos continuar a trabalhar para vencer. Todos me têm ajudado, os mais velhos principalmente. Mas todos são importantes", contou.Daniel Bragança foi também porta-voz do optimismo que reina no Sporting."O nosso objetivo é ir à procura de ganhar tudo. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos no caminho certo para o conseguir", concluiu.