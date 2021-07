Daniel Bragança: «Voltámos com saudades e com vontade!»

Depois de Luís Neto (leia aqui), esta quinta-feira foi a vez de Daniel Bragança falar sobre os primeiros dias da pré-temporada do Sporting, garantindo que encontrou um grupo com a mesma motivação da última época, consagrada com o título de campeão nacional.





"Sentimos sempre saudades daquilo que nos faz feliz. É bom estar de volta", começou por assinalar o internacional sub-21 em entrevista ao jornal Sporting, onde concretizou: "Voltámos todos bem, com saudades de fazer aquilo que mais gostamos e com vontade de ajudar o clube mais uma vez!".Seguem-se, então, as primeiras sessões sob o comando de Rúben Amorim, assim como a mensagem de abertura por parte da equipa técnica."[Os treinos] ainda não foram muito duros. Vão ser [risos], mas ainda nos estamos a adaptar. Os primeiros são mais tranquilos e depois começamos a acelerar", prosseguiu, rematando: "Quanto à mensagem, foi a mesma de sempre: para nos prepararmos da melhor maneira para o que aí vem, focados na Supertaça que vai ser o nosso primeiro jogo oficial. Temos de nos preparar bem para estarmos ao nosso melhor nível."