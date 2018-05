Daniel Sampaio relembra o que se passou durante a crise de 2013, quando estava na mesa da assmbleia geral do Sporting, pedindo demissão e forçando a demissão colectiva dos órgãos, quando a mesa da AG, na altura, não tinha qualquer razão para se demitir. "Este não é o tempo já de assembleias gerais. Até porque esses actos são sempre complicados e num momento tão emotivo ainda mais. A solução neste momento é forçar eleições, pedindo por isso a todos os órgão sociais que assumam a sua responsabilidade, demitindo-se e permitindo eleições para que os sócios decidam o que pretendem para o clube"

Daniel Sampaio foi um dos principais apoiantes de Bruno de Carvalho ao longo dos últimos anos, mas após tudo o que tem acontecido nos últimos dias, defende eleições no Sporting o mais depressa possível, apelando por isso à demissão coletiva dos órgãos sociais leoninos."Como sabe, defendi até há muito pouco tempo a continuidade de Bruno de Carvalho atendendo ao excelente trabalho que fez no Sporting, mas neste momento não vejo outra possibilidade que não seja eleições. Não é possível que tudo fique na mesma depois de acontecimentos tão, mas tão graves. Acredito que deve haver uma demissão coletiva de todos os órgãos sociais, sem exceção, já que todos têm a sua quota-parte de responsabilidade e ninguém pode garantir que controla hoje o que se passa no Sporting"

Autor: Bernardo Ribeiro