Danilo Luís assina contrato profissional

Danilo Luís assinou contrato profissional com o Sporting e, aos 17 anos, vai jogar na equipa de sub-23 que disputa a Liga Revelação. O avançado revela-se satisfeito com o voto de confiança que recebeu da direção do clube leonino, e agora só já pensa em evoluir de forma a chegar à equipa principal.





"Sinto que todo o esforço não foi em vão e que se trabalharmos bem todos os dias a nossa hora chega. Agora cabe-me continuar a trabalhar", afirmou à Sporting TV onde ainda se apresentou aos sportinguistas: "Sou forte fisicamente e gosto de deixar tudo dentro de campo. Também tenho uma boa finalização".O atacante está no Sporting desde os 11 anos onde conta com o apoio do irmão, Dário Essugo, que é dois anos mais novo.