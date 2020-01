'Dar Futuro ao Sporting' já entregou as assinaturas a Rogério Alves

O Movimento Dar Futuro ao Sporting entregou, esta terça-feira, as assinaturas necessárias para a marcação de uma Assembleia Geral com o objetivo de destituir os atuais órgãos sociais, representativas de mais de 3000 votos.





No documento entregue em Alvalade, o movimento afirma que todos os fundamentos apresentados são "do integral conhecimento de todos os sócios requerentes", sublinhando que todos eles "o subscrevem totalmente e sem reserva"."Quebra de protocolo com os GOA", "proibição de venda de merchandising relacionado com os GOA nas lojas oficiais do clube", "aumento propositado do som das colunas [no estádio]" e o "incumprimento contratual com os sócios que celebram um contrato de compra e venda para aquisição da Gamebox [produto exclusivo para sócios do Sporting]" são algumas das violações que o movimento aponta.