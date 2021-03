Dário Essugo após fazer história: «Sensação indescritível. É só o começo»

Dário Essugo tornou-se no mais jovem a atuar pelo Sporting e no campeonato português, na vitória caseira sobre o V. Guimarães (1-0). Após o encontro, o médio que fez 16 anos há uma semana falou numa "sensação indescritível".





"É algo que sempre ambicionei. Sempre sonhei com isso, ser o mais jovens a jogar pelo Sporting é motivo de orgulho, tenho de agradecer a toda a gente que contribuiu para que isto fosse possível", começou por dizer à Sporting TV."É só o começo, agora é continuar a trabalhar, mais e mais, para conseguirmos alcançar os objetivos individuais e coletivos. Só tenho de agradecer ao Sporting por me ter proporcionado isto. Estar na equipa principal? É diferente, outro nível, mas os meus colegas apoiaram-me dentro e fora de campo e isso fez com que estivesse ainda mais tranquilo", acrescentou.