Dário Essugo duplica número de seguidores nas redes sociais em menos de 24 horas

A estreia de Dário Essugo pela equipa principal do Sporting, com apenas 16 anos, celebrados na semana passada, levou a substancial aumento de seguidores nas redes sociais do jovem médio leonino.





Quandoterminou, o luso-angolano tinha 12,1 mil seguidores no Instagram e 1.476 no Twitter. Hoje mais do que duplicou aqueles números: no Instagram tem agora 30,4 mil seguidores e no Twitter 3.065.Essugo tornou-se noa atuar na equipa principal dos leões.