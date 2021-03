Dário Essugo: «Há dois anos tinha definido o objetivo de estar na equipa principal aos 16»

Da academia para... Alvalade. A vida de Dário Essugo deu uma volta de 180 graus em apenas uma semana: assinou contrato profissional com o Sporting, foi chamado por Rúben Amorim a treinar com a equipa principal e frente ao Vitória de Guimarães, no último sábado, tornou-se no mais jovem de sempre a ser lançado pelos leões na competição.





Em declarações ao 'Jornal Sporting', o internacional sub-15 e sub-16 por Portugal revelou tudo o que lhe passou pela cabeça após o apito final da partida, os objetivos que tem traçados para a sua ainda tenra carreira e deixou a promessa de muito trabalho para manter-se nos trabalhos da equipa principal."Estava a sentir um misto de sensações, foi inexplicável. Passou-me tudo pela cabeça depois do apito final. Foi quase um flashback de todas as coisas que passei, de todo o trabalho. Estrear-me pelo Sporting foi algo com que sempre sonhei e, por isso, foi motivo de orgulho. Estou muito feliz", começou por dizer o jovem leão."É importante porque há dois anos tinha definido o objetivo de me estrear e estar na equipa principal aos 16 anos. Ao conseguir alcançar esse objetivo, torna-se tudo ainda mais importante. Também há outros fatores, como ter jogadores fantásticos, equipa e estrutura fantásticas.""Não mudou nada em mim. O que tenho é de trabalhar mais, e mais, e mais para me manter lá. O mais difícil não é chegar lá, mas sim manter-me lá. É para isso que vou trabalhar. O que aconteceu no passado fica no passado. Agora temos de olhar para novos horizontes e objetivos", terminou.