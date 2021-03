Dário Essugo: «Lágrimas foram de um menino que sempre sonhou com este dia»

Dário Essugo estreou-se ontem pela equipa principal do Sporting e, com 16 anos, tornou-se no mais jovem de sempre a atuar pelos leões e também no campeonato português. Este domingo, o jovem médio recorreu às redes sociais para partilhar as emoções nas últimas horas desde que substituiu João Mário e entrou em campo diante do V. Guimarães, deixando vários agradecimentos e prometendo "trabalhar o dobro" para "continuar a crescer cada vez mais".





"Ontem foi um dia que, certamente, nunca mais esquecerei.. dos melhores dias da minha vida! Sempre sonhei com isto. Conseguir estrear-me na equipa principal do meu clube deixa-me muito feliz. Obrigado à minha família, a todos os treinadores, dirigentes e colegas de equipa. Quero também deixar uma palavra de agradecimento ao Sporting Clube de Portugal por me ter proporcionado este momento e a todos os sportinguistas que me apoiaram nestas últimas horas. As lágrimas foram as de um menino que sempre sonhou com este dia. É só o começo e agora tenho de trabalhar o dobro para continuar a crescer cada vez mais neste grande clube. Nunca deixem de sonhar. Obrigado a todos vocês", escreveu Dário Essugo, na sua conta de Instagram, numa publicação com três imagens suas na partida de ontem em Alvalade.













