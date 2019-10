Das fotos entregues a Varandas às AG's em que se "apertam pescoços": o que dizem os sócios

Brunistas e elementos das claques chamam "ditador" a Frederico Varandas Brunistas e elementos das claques chamam "ditador" a Frederico Varandas

Durante a Assembleia Geral do Sporting que decorre esta noite no Pavilhão João Rocha, foram muitos os sócios que criticaram a atual direção mas outros que também elogiaram o trabalho de Frederico Varandas.Entre os discursos contra, destaque para um sócio que criticou as condições das modalidades do Sporting, dizendo que tem uma filha na natação onde os chuveiros estão degradados, a água sempre fria e abordando outros problemas. Este associado trouxe mesmo umas fotografias e deixou-as na mesa de Varandas.Um pouco depois, um outro associado lamentou o comportamento de alguns adeptos leoninos nesta AG, chegando mesmo a fazer uma comparação com o sucedido na recente Assembleia do Benfica, quando Luís Filipe Vieira se exaltou com um benfiquista. "Este comportamento já parecia o de outras assembleias em que apertavam o pescoço", afirmou, revelando que numa reunião magna anterior o seu carro foi riscado.