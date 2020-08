David Monteiro assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que o jovem David Monteiro assinou contrato profissional com o clube.

Em declarações ao sítio oficial dos leões, o lateral-direito de apenas 16 anos mostrou-se orgulhoso pelo "voto de confiança" da direção leonina, almejou alcançar um lugar na equipa principal e prometeu muito trabalho.

"É um prazer trabalhar neste grande Clube, que me tem acolhido nestes anos todos. Cheguei aqui com o sonho de todos: chegar à equipa principal e jogar com jogadores de topo. Estou a trabalhar para isso e a mensagem do Eduardo Quaresma [jogador que o surpreendeu no momento da assinatura] deu-me ainda mais motivação", começou por dizer o jovem futebolista.

Mensagem aos sportinguistas

"Prometo muito trabalho e dedicação para chegar lá acima e, claro, para ir atingindo aquilo que todos nós queremos: ser campeões", concluiu.