David Moreira assina contrato profissional com o Sporting

O lateral-esquerdo David Moreira, aos 17 anos, assinou contrato profissional com o Sporting. O jovem frequenta a Academia desde 2011, e revela o desejo de chegar à equipa principal.





"Sei que é com calma que se vai ao longe. Além disso, a aposta do mister Rúben Amorim na formação tem sido muito positiva e o facto de vários jovens terem chegado à equipa A funciona como mais um incentivo para darmos tudo em campo. Tudo é possível", afirmou o defesa, à Sporting TV, onde ainda apontou Nuno Mendes como uma referência: "É lateral-esquerdo como eu, trabalha muito e chegou à equipa principal cedo. Às vezes chegava à Academia para ir treinar e via-o a equipar-se no balneário. É uma motivação para trabalhar cada vez mais".