De "clube ingovernável" aos "cães a ladrar": as frases que marcam presidência de Varandas

Recorde algumas das frases de Frederico Varandas, eleito a 8 de setembro de 2018 em consequência das eleições mais concorridas de que há registo no futebol português"O Sporting não vai ceder, não vai vacilar e nunca vai abdicar dos seus valores e ideais. O lema desta candidatura é unir o Sporting, mas chegou a hora de passar das palavras aos atos."Frederico Varandas, na primeira intervenção após ganhar as eleições09-09-2018"Nasci Sporting. Respiro Sporting. Mas não sou o Sporting."09-09-2018"Sinto e sei que vou fazer do Sporting campeão."Na cerimónia de tomada de posse09-09-2018"A minha primeira prioridade é unir o Sporting Clube de Portugal. Ontem [no sábado] começámos a vencer o maior adversário que já tivemos na nossa história: o Sporting fraturado. Hoje é um novo dia e uma nova era de um Sporting unido."Na cerimónia de tomada de posse09-09-2018"Vivemos num Estado de direito e estou à espera que se faça justiça. Acredito na justiça portuguesa."Sobre os casos judiciais que envolvem o Benfica15-09-2018"Muitos estão habituados ao Sporting ser um circo, um produto televisivo de chacota, mas esse tempo acabou."10-10-2018"Este clube é ingovernável mas eu vou mudar isto."Expresso, 27-10-2018"Não gosto de tomar decisões a quente. Às 10:00 [de quinta-feira] decidi que o melhor para o Sporting Clube de Portugal era que José Peseiro não continuasse como treinador."03-11-2018"Não escolhemos o treinador em função da nacionalidade, do nome ou de poder ser uma opção apenas até ao final de época. A competência de um treinador deve ser avaliada segundo a capacidade técnica e tática, a capacidade de gestão do grupo e a capacidade de comunicação. Acredito que Keizer tem o perfil para agarrar este projeto."12-11-2018"Têm sido dias e noites extenuantes, a lidar com situações muito complicadas, muito difíceis. Muitas coisas que teremos de guardar para sempre dentro de nós e, algumas delas, esperar que as possamos, um dia, esquecer."16-11-2018"Um Sporting de figuras tristes, ressabiamento, loucura, histeria, cheio de gente com sede de protagonismo, não merece o respeito de ninguém."16-11-2018"Jamais esquecerei a noite de sexta-feira (16 de novembro), em que recebemos o valor (de subscrições da oferta de títulos da Sporting SAD). A CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] avisou-nos para nos prepararmos para entrar em 'default' [incumprimento]. Eu disse: 'Não vamos falhar. Se [os bancos] não estão a fazer o trabalho, nós vamos fazer'."23-11-2018"O Sporting vai vencer e não vai ser à força e com barulho."05-12-2018"Esta direção promete que nunca teremos a vergonha de ter a PJ [Polícia Judiciária] a entrar no Sporting."Sporting TV, 17-12-2018"Com o VAR, a arbitragem está muito melhor do que o que sempre foi. Errar erramos todos: erram árbitros, jogadores e treinadores. Mas a arbitragem está muito melhor do que antes. Independentemente dos erros, sinto uma arbitragem mais livre."Após a passagem dos 'leões' à final da Taça da Liga, com uma vitória nos penáltis sobre o Sporting de Braga23-01-2019"Tanto barulho se fez por causa do videoárbitro e nesta final ficou patente a sua importância. Se não fosse o VAR, este título não era do Sporting."Após o Sporting vencer a final da Taça da Liga de futebol frente ao FC Porto26-01-2019"Não se vence à custa do grito, da ameaça, com populismo. Sem estabilidade ninguém vence. Vejam os anos de estabilidade dos nossos rivais e os anos que demoraram a vencer. O rumo está definido e estamos seguros desse rumo, para tornar o Sporting num crónico candidato a ser campeão."22-02-2019"É legítimo as claques criticarem a exibição da equipa, mas também é legítimo eu criticar a exibição das claques e não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. O ambiente criado à volta de uma equipa que se está a reerguer não ajuda."22-02-2019"Neste país, existe alguma dificuldade em arrancar, mas este Governo terá no Sporting um sério aliado pela verdade desportiva, pela transparência e pela elevação no Desporto."Após uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo RebeloSporting TV, 29-03-2019"De vez em quando, temos uma nuvem negra sobre o Sporting. Já começa a haver sol, mas parece que a nuvem volta e isso já cansa os sportinguistas, mas cada vez há mais sol e menos nuvens."19-04-2019"Era um título que perseguíamos há mais de uma década e, no primeiro ano em que a UEFA lhe dá a dignidade máxima, o troféu é do Sporting. (...) Não éramos os favoritos, mas os heróis nunca partem favoritos e estes jogadores tornaram-se imortais na história do Sporting."Após a conquista da Liga dos Campeões em futsal por parte dos 'leões'Sporting TV, 28-04-2019"Agora que a Liga terminou, gostaria de apelar às instituições que regulam os campeonatos, a federação, etc..., para não irem de férias antes do jogo do próximo sábado, da final da Taça de Portugal [contra o FC Porto]. Vou aqui apelar, peço mesmo que apareça um árbitro com coragem."18-05-2019"O Sporting Clube de Portugal foi reerguido. Não se ganhou apenas uma taça, foi muito mais do que isso. Sentir, após um ano, como este clube está hoje, saudável, forte, com valores que nos diferenciam dos outros e competitivo, é um feito que os sócios do Sporting merecem."Após a conquista da Taça de Portugal de futebol25-05-2019"Temos um plano A, para o caso de Bruno Fernandes ficar, e um plano B, para o caso de ele sair. Preparámo-nos para isso. Se ele ficar iremos melhorar as suas condições contratuais, se ele sair não será nenhum drama."Sporting TV, 27-06-2019"Vivemos numa fase em que há um mercado verdadeiramente selvagem, em que os clubes cada vez estão mais pobres. As receitas vão aumentando, mas, cada vez, o dinheiro não entra nos clubes e tem de uma vez por todas haver coragem para uma regulação das transferências."Após uma visita à FIFA, na Suíça11-07-2019"[Marcel Keizer] Cumpriu a missão com distinção, teve cerca de um ano no Sporting, venceu dois títulos. O Sporting está agradecido pelo que Marcel Keizer fez. Foi sempre um grande senhor."Sobre a saída de Marcel Keizer como treinador do clube03-09-2019"A situação financeira está muito melhor do que estava em setembro de 2018. É a ideal? Não e isso limita-nos no mercado, claro. A reestruturação financeira é um processo longo e muito duro, mas leal, que estamos a ter com os bancos."Sporting TV, 04-09-2019"Não tenho medo do caminho das pedras, já andei sobre lama, pedras e até a dispararem sobre mim, haja cães a ladrar, haja tiros, este é o caminho que o Sporting vai fazer."Sporting TV, 04-09-2019"A Supertaça com o Benfica marcou muito. Sentimos que a própria confiança do Keizer desceu e isso sentia-se no grupo. A sensação que tínhamos hoje em dia era de que o Sporting tanto podia fazer um grande jogo como um jogo muito mau."Sporting TV, 04-09-2019"Leonel Pontes não tem um prazo, tem uma tarefa."Sporting TV, 04-09-2019