De Damas a Manuel Fernandes: Sporting batiza portas do Estádio José Alvalade

Com o objetivo de homenagear algumas das principais referências da história do clube, o Sporting decidiu batizar as portas do Estádio José Alvalade com o nome de jogadores que permanecerão para sempre no imaginário coletivo dos sportinguistas, seja pelos seus feitos, conquista ou dedicação aos ideais leoninos. O primeiro a merecer essa honra é Vítor Damas, o eterno camisola 1 da equipa de Alvalade, que dará nome à Porta 1 do recinto, informaram os leões.

A instalação de um placard com o seu nome e a sua imagem iniciou-se ontem e deverá ficar concluída nos próximos dias. Seguir-se-ão as restantes portas e os restantes... homenageados. A saber: Porta 2, Hilário; Porta 3, Stromp; Porta 4, Jordão; Porta 5, Cinco Violinos; Porta 6, Yazalde, e Porta 7, Manuel Fernandes.

Refira-se que a cerimónia de inauguração dos placards ocorrerá apenas quando as autoridades de Saúde permitirem o regresso dos adeptos aos estádios, o que ainda não está decidido. A medida que visa homenagear grandes figuras do passado do Sporting será alargada à Academia de Alcochete, onde também os relvados serão batizados com nomes de antigos futebolistas.