De Doumbia para Doumbia: os conselhos de Seydou ao mais recente reforço do Sporting

Idrissa Doumbia tinha vários interessados , conforme o próprio confessou ao site oficial do Sporting, mas acabou por optar pelos leões em face do projeto que lhe foi apresentado, mas também pelas dicas que um outro Doumbia, o avançado Seydou, que representou o clube de Alvalade na época passada."Sabia que o Cristiano [Ronaldo] e o Figo tinham vindo daqui. Falei com o [Seydou] Doumbia, que conheço bem e que me deu conselhos. Disse-me que era um clube muito bom para me ajudar a progredir e atingir os meus objectivos. Isso também me fez vir para o Sporting", confessou o jovem médio, de 20 anos.Ao site oficial do Sporting, o costa marfinense aproveitou também para agradecer aos sportinguistas pelas mensagens recebidas: "Deu-me muito prazer, mostra realmente o que esperam de mim. Espero estar à altura das expectativas, vou dar tudo pelo Sporting e pelos adeptos e agradeço tudo o que têm feito por este clube. Espero que juntos possamos conseguir grandes coisas".