De Gelson a Leonardo Jardim, do Benfica às claques: Varandas analisa temas quentes

Numa entrevista a Daniel Oliveira, comentador e sportinguista, no programa radiofónico online Perguntar Não Ofende - espaço com produção de João Martins e música de Mário Laginha - Frederico Varandas falou de vários temas que marcam a atualidade do Sporting. Na entrevista, feita antes do despedimento de José Peseiro esta madrugada, o presidente leonino abordou a possibilidade dos verde e brancos serem campeões esta temporada , bem como sobre o"Este é o ano mais crítico da existência das claques. É um ano de tolerância zero por causa do ataque em Alcochete. Eu disse às claques: ‘Ajudem-me a ajudar-vos.’ Fiz parte de uma claque, gosto delas, mas elas têm de existir para ajudar o clube e não para prejudicá-lo. E nisso não vou facilitar.""Não misturo relações pessoais com profissionais. Um dia o Sporting vai ter novamente Leonardo Jardim e comigo como presidente. E quando ele regressar não será por dinheiro. Mas não é a fase em que ele está neste momento. Leonardo Jardim não quer voltar a Portugal a curto prazo"."Eu tenho a certeza de que não é um jogador como Gelson Martins, com todo o respeito que ele merece, que vai criar um diferendo entre dois clubes históricos como Sporting e Atlético Madrid. Acho que vamos chegar a um acordo.""Sem dúvida que é para ir a tribunal se não chegarmos a acordo. Recebemos uma proposta do Olympiacos que nem comentei e até perguntei se era a sério. Acho mais difícil haver acordo por Podence e Rafael Leão.""Se for possível o Sporting ter 90% ou aumentar o máximo possível do capital vamos fazê-lo. É uma forte possibilidade. Tive uma reunião com a Holdimo e disse ao dr. Álvaro Sobrinho para não se preocupar porque a SAD será mais bem gerida, e que ele, enquanto acionista, vai ganhar com isso.""Vamos ter de ir ao mercado em janeiro, mas é um mercado de remendos. Já trabalhei mais para o verão de 2019 do que para o mercado de janeiro. Vamos usar parte do dinheiro da venda do Rui Patrício para fazermos ajustes cirúrgicos, não vai ser chapa ganha, chapa gasta.""A situação financeira do Sporting é melhor, garantidamente, que a de um dos rivais. Quem? Do FC Porto. Depois do terramoto e das rescisões, o Sporting voltou a ter capitais próprios positivos e resultados líquidos de 16 milhões de euros."