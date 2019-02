De Matías a Rúben Semedo: jogadores que passaram por Sporting e Villarreal

Sporting e Villarreal defrontaram-se apenas uma vez durante a sua história, precisamente no jogo da primeira mão em Alvalade. O histórico dos jogadores que passaram pelos dois clubes, no entanto, é mais abrangente. O chileno Matías Fernández saiu do Villarreal para o Sporting no início de 2009/10, depois de três épocas de bom nível no Submarino Amarelo. ‘El Crá’ esteve o mesmo número de temporadas no Sporting, cotando-se como um dos melhores jogadores, e em 2012/13 saiu para a Fiorentina. Hoje, está na Colômbia ao serviço do Junior Barranquilla. Miguel Angulo, internacional espanhol, coincidiu com Matías em Alvalade. O médio começou no Villarreal em 1996/97 e esteve no Valencia até sair para os leões, já em 2009/10. Foi em Alvalade, de resto, que Angulo cumpriu a última (e curta) etapa da sua carreira.Mais recentemente, Rúben Semedo marcou a história dos dois clubes. O defesa-central foi contratado pelo Villarreal em 2017/18, por 14 milhões de euros, depois de época e meia de grande nível com Jorge Jesus. Depois de ter estado detido cinco meses e de uma passagem pelo Huesca, foi cedido ao Rio Ave.