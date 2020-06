De Mihajlovic a Rúben Ribeiro: o que dizem as contas do 3.º trimestre do Sporting

MIHAJLOVIC - O Sporting dá por ‘encerrado’ o caso Mihajlovic. "Em abril de 2020, a Sporting SAD pagou a totalidade da condenação ao treinador", lê-se, quanto à condenação do TAS, a 28 de novembro de 2019, que obrigava os leões a indemnizar o sérvio em 3 M€. Porém, dado que a SAD descontou o IVA (750 mil euros), Mihajlovic reclama o valor bruto e já avançou com um processo de penhora das receitas da UEFA, que o Sporting está a tentar levantar.





ANDRÉ BERNARDO. Este é o primeiro relatório assinado por André Bernardo, após ter substituído Miguel Cal como administrador executivo da SAD – apesar de o documento ser omisso sobre o facto. Cal, recorde-se, tinha a seu cargo os pelouros estratégico, de marketing e operacional e cessou funções a 26 de março. André Bernardo foi cooptado no dia seguinte.RÚBEN RIBEIRO. O Sporting confirmou ter intercedido recurso no TAS contra Rúben Ribeiro, notícia avançada por ‘Record’, e exige 62, 1 milhões pela rescisão unilateral do médio, no verão de 2018. Por sua vez, o atual jogador do Gil Vicente também apresentou recurso e pede 2,1 M€.LAY-OFF. O relatório ainda não contempla o impacto do lay-off, pois é posterior ao fecho do trimestre, logo não está incluído nestas contas. O Sporting aplicou esta medida a 86% dos funcionários, recentemente renovada, pelo menos, até 15 de junho - isto apesar de um pequeno grupo ligado ao futebol profissional já ter retomado funções.