De Porro a Bruno Fernandes, os aplausos a Esgaio pelo regresso ao Sporting: «Estás onde mereces»

O Sporting oficializou ontem a contratação de Ricardo Esgaio e se o lateral-direito, que volta ao clube onde se formou e de onde partiu em 2017, rumo ao Sp. Braga, não escondeu a emoção na hora de comentar o regresso, também não esconderam a satisfação vários dos seus agora novos companheiros de equipa.





"Bem-vindo amigo! Vamos dar muitas alegrias", escreveu Porro, que vai competir com Esgaio pelo mesmo lugar, nos comentários da publicação de Esgaio no Instagram. Também Jovane deixou um "que coisa linda. Bem-vindo de volta meu jogador".Bruno Fernandes, a par de outros ex-leões, aplaudiu o regresso de Esgaio: "Estás onde mereces", escreveu.

Aí está Esgaio: as imagens do primeiro treino do lateral no regresso ao Sporting