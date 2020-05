De Wit 'fartou-se' do Sporting: «Pensei para mim que raio estava lá a fazer»

Contratado em 2018/19, Mees de Wit chegou ao Sporting com vontade de se impor em Alvalade, mas o período de instabilidade que se viveu acabou por condicionar a sua afirmação. Agora cedido aos espanhóis do Orihuela, o avançado holandês de 22 anos anseia por uma saída dos leões para voltar à sua Holanda. Para trás fica uma experiência de altos e baixos em Portugal, que até poderia ter começado... nos rivais.





"Não quero dizer que foi um total fracasso, mas queria ter jogado mais. Mas levo todas as experiências comigo. Agora é hora de me impor em campo. Espero poder trabalhar na Eredivisie e os meus agentes já estão a trabalhar nisso. Contudo, não posso dizer quais os clubes, porque não há nada no papel e esta é uma altura complicada", começou por assumir, em declarações ao portal Voetbalzone.Nesse sentido, De Wit assume esperar que o Sporting facilite a sua saída no final da época. "Tiveram algumas complicações com o Bas Dost e o Luc Castaignos, mas esses eram jogadores da primeira equipa. Não sei como são em relação aos jovens. Ainda assim, o que eu quero é jogar finalmente de forma regular e não sei se terei essa chance no Sporting. Tenho 22 anos e na minha idade preciso de jogar todas as semanas para melhorar. Por isso espero que colaborem caso apareça um bom clube no verão", frisou.Quanto à chegada a Portugal, o jogador formado no Ajax assume que tudo poderia ter sido diferente. "Na altura o Benfica ligou-me e o FC Porto também estava interessado, mas acabaram por não avançar, ao contrário do Sporting, que foi muito concreto na abordagem. Também tinha feito um período de testes tanto no Hellas Verona como no Wolverhampton. Essa equipa era muito velha para mim, porque era um jovem que precisava de amadurecer. Tive também interessados na Holanda, mas nada que encaixasse naquilo que pretendia".Voltando à passagem pelo Sporting, clube com o qual tem contrato por mais uma época, o holandês assume que a instabilidade que se viveu em Alvalade o prejudicou. "Comecei bem e consegui mostrar bom nível, mas a mudança de presidente não foi boa para mim. Colocaram outras pessoas no comando da equipa e não viram qualidade em mim. No total tive cinco treinadores num ano e apenas dois me deram chances. O último não me deu nenhuma, por isso praticamente não joguei no último ano. Depois lembro-me de ter feito uma viagem de cinco horas antes de um jogo e voltei a não jogar. Nessa altura pensei para mim que raio estava lá a fazer. Um empréstimo acabou por ser a melhor opção, por isso aceitei ir para o Orihuela", concluiu.Refira-se que De Wit chegou a Alvalade pouco depois da destituição de Bruno de Carvalho, tendo nessa temporada disputado 21 partidas pela formação de Sub-23. Depois disso, no início de 2019/20 rumou a Espanha, onde representa um clube da Segunda División B.