11h01 - Procuradora Cândida Vilar responde ao advogado do ex-gestor das redes sociais do Sporting, Emanuel Calças, e admite que o despacho realmente não foi feito, mas que as diligências da polícia foram feitas com o conhecimento do Ministério Público. "Forças policiais tiveram de atuar dado o perigo e possibilidade de crime de terrorismo", disse a procuradora. Pequena tensão no tribunal. "Senhor Bruno de Carvalho, não lhe digo outra vez para estar calado. Não veio para aqui para estar a falar com ninguém", disse o juiz para o ex-presidente leonino, que se envolveu numa troca de palavras acesa com o advogado do ex-gestor das redes sociais do Sporting.Procuradora Cândida Vilar responde ao advogado do ex-gestor das redes sociais do Sporting, Emanuel Calças, e admite que o despacho realmente não foi feito, mas que as diligências da polícia foram feitas com o conhecimento do Ministério Público. "Forças policiais tiveram de atuar dado o perigo e possibilidade de crime de terrorismo", disse a procuradora.

"O acesso aos telemóveis deveria ter sido feito de acordo com critérios mais apertados. O telemóvel é uma extensão da personalidade de cada um", referiu o advogado de Emanuel Calças, pedindo novamente nulidade de todas as conversas de WhatsApp entre os arguidos.- O advogado de Emanuel Calças confessa que tanto a NOS, a MEO e a Vodafone receberam pedido de todos os registos da zona da Academia de Alcochete. As operadoras enviaram os dados pedidos. O acesso a estes dados é nulo, de acordo com o advogado, sublinhando ainda que o acesso às comunicações viola a lei. "A polícia pôde escancarar a vida privada dos presentes na Academia", disse.- O ex-gestor das redes sociais do Sporting, Emanuel Calças, de 21 anos, quer a nulidade de todo o inquérito. O seu advogado fez um requerimento a pedir nulidade de provas. Alega que devia ter feito despacho por terrorismo, uma vez que a polícia iniciou uma investigação alegadamente por terrorismo sem a existência desse despacho.-Começa o debate instrutório do ataque à Academia de Alcochete. Estão 32 arguidos na sala.- Bruno de Carvalho chega ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, na companhia da irmã Alexandra.