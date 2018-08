Debate quente entre João Benedito e Madeira Rodrigues

O debate entre João Benedito e Pedro Madeira Rodrigues, esta quinta-feira na Sporting TV, esteve prestes a ser interrompido pelo moderador devido a uma acalorada discussão. Quando debatiam o modelo de gestão, o antigo jogador de futsal entendeu que o empresário estava a colocar em causa a sua competência nessa área, e o diálogo subiu de tom. Os ânimos só acalmaram quando o jornalista, Pedro Miguel Mendonça, ameaçou terminar o debate. No final os ânimos serenaram, e dos dois candidatos fizeram votos para que estes momentos não se repetissem no futuro.Antes ambos concordaram que a Comissão de Gestão não devia aceitar ver o dérbi de sábado na Luz. "Vamos aceitar o convite depois de ouvir o presidente do clube rival dizer que se queria aproveitar da nossa fraqueza", questionou João Benedito uma posição corroboarda por Pedro Madeira Rodrigues.Em relação às claques também houve uma convergência de opiniões. "Não podemos de ter presidentes como reféns das claques. Comigo o apoio terá de ser aprovado em Assembleias Gerais", garantiu o empresário que ainda condenou as claques legais do Benfica, tal como João Benedito.Em relação às modalidades ambos prometeram manter equipas competitivas, tal como garantir a recompra das vmocs mas por precessos diferentes. "Tenho investidores com 120 milhões de euros", garantiu Madeira Rodrigues, uma solução que João Benedito não aceitou garantindo que tem "um modelo diferente".Depois Pedro Madeira Rodrigues acusou João Benedito de não ter feito oposição a Bruno de Carvalho, uma acusão espoletou a acesa discussão e o quase fim do debate.