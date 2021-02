Débito direto anual dá 30 prémios mensais aos sócios do Sporting

Dez gameboxes para a próxima temporada, um ano de NOS gratuito, seis meses de SportTV à borla, um cartão no valor de 100 euros em combustível nos postos de abastecimento da Repsol e bilhetes duplos para visitar o Estádio José Alvalade e o Museu Sporting. Estes são os prémios que o Sporting vai distribuir. mensalmente, pelos sócios que aderiram - ou vierem a aderirem - ao débito direto anual para o pagamento das suas quotas.





A campanha 'Sporting Sempre' visa distinguir os associados mais fieis e devotos ao clube, vai decorrer entre fevereiro e maio deste ano e é destinada àqueles que pagam um ano de contas, através de débito na respetiva conta bancária. Não é necessária qual inscrição, estão habilitados todos os que já o fazem ou que venham a aderir a esta modalidade de pagamento.Nos últimos cinco meses, revela o clube de Alvalade, no seu site oficial, desde o lançamento da campanha 'Débito Direto num minuto' - que oferece duas quotas gratuitas - esta modalidade registou uma adesão sete vezes superior aos últimos seis anos, sendo já hoje a principal forma de pagamento utilizada pelos sócios do Sporting. Todos os associados ficam elegíveis para os sorteios - que vão entregar mais de 30 prémios por mês - a partir do momento em que é efetuada a primeira cobrança.