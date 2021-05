Declarações de Miguel Braga valem multa ao Sporting

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou esta quarta-feira a aplicação de multas tanto a Miguel Braga como ao Sporting, por conta das declarações do responsável pela comunicação dos leões antes do duelo com o Mafra, da Allianz Cup, em dezembro, nas quais colocava em causa a nomeação de Tiago Martins para a referida partida. De acordo com a decisão, Miguel Braga é multado em 2550 euros, sendo ainda suspenso por 15 dias. Já o Sporting é alvo de uma coima 10,2 mil euros.





"Como não acredito que o CA faça provocações ao Sporting vejo um sinal de confiança neste árbitro""Espero que tenha mais sorte que nos últimos dois jogos, frente ao Moreirense como árbitro - empate 0-0 em julho com um agarrão a Coates na área contrária a não ser assinalado nos descontos -, e no clássico como VAR onde não viu a agressão do Zaidu ao Porro, e depois chamou o Luís Godinho que reverteu o penálti do Zaidu sobre o Pote"."Reclamámos porque tínhamos de reclamar. Não faltámos ao respeito a ninguém, e se voltássemos a atrás faríamos o mesmo. Foi uma opinião de revolta, vinda de dentro, por isso encaramos o processo com normalidade. Vamos ver como correm"