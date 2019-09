Deco: «Em condições normais o Raphinha não tinha saído este ano»

Deco confessou, à margem do Soccerex, em Oeiras, que a saída de Raphinha do Sporting "foi uma opção do clube"."Em outras circunstâncias, o Sporting não venderia o Raphinha este ano. É um jogador em fase de crescimento mas há coisas que os clubes não conseguem controlar e têm de tomar decisões. Portugal está sempre no mercado. Por mais que os clubes portugueses consigam aguentar um jogador durante um período, sempre fomos um mercado em que os grandes jogadores acabam por sair. Vivi isso no FC Porto no meu tempo. A fase que o Sporting atravessa não facilita a manter o Raphinha, optou por outros jogadores em nome do equilíbrio financeiro que tem de fazer", lembrou, garantindo: "Raphinha é um jogador em crescimento, tem qualidade e estava a consolidar o seu espaço na equipa do Sporting.""Nunca falei com o presidente, falei sempre com o Hugo Viana. As coisas foram sempre muito claras, era uma decisão única e exclusivamente do Sporting, tínhamos de respeitar uma e outra. Se ficasse, continuava feliz. Se saísse, tinha de ser um bom projeto. Foi decisão do Sporting, temos de estar preparados para ela", frisou.