Defesa de Renan foi uma das melhores da fase de grupos da Liga Europa

Através do Twitter, na sua conta da Liga Europa, a UEFA lançou um desafio aos seus seguidores, para que estes escolham qual a melhor defesa da fase de grupos. São quatro à escolha e uma delas é de Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting, e foi conseguida no duelo com o Arsenal (em Alvalade), graças a uma excelente ação na saída aos pés de Pierre-Emerick Aubameyang.Em destaque está também o português José Sá, guarda-redes do Olympiacos, enaltecido pelo penálti e recarga defendidos diante do Betis. Martin Hansen, do Basileia, e Guillermo Ochoa, do St. Liège, são os outros nomeados.