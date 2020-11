Defesa do Atlético Mineiro colocado na rota do Sporting

O defesa-central Igor Rabello, de 25 anos, ligado contratualmente ao Atlético Mineiro até ao fim de 2022, está a ser acompanhado muito de perto pelo Sporting, segundo foi divulgado no Brasil.

Natural do Rio de Janeiro e formado no Fluminense e no Botafogo, Igor Rabello estreou-se como profissional neste último clube, com apenas 19 anos.

No início de 2019 transferiu-se para o Atlético Mineiro, num negócio que, à cotação da época, envolveu três milhões de euros, sendo financiado pelo banco BMG, patrocinador do clube de Belo Horizonte.

Desde então o Atlético Mineiro já recebeu várias propostas pelo jogador, uma das quais da Rússia, no valor de dez milhões de euros, tendo recusado todas, algo a ter em conta no caso do Sporting vir a demonstrar um interesse efetivo no jogador.