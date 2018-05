Continuar a ler

Nas mensagens consta também o nome de Nélson Lenho, defesa do Aves, equipa que o Sporting defrontou na 1ª jornada do campeonato e que os leões venceram por 2-0 e que reencontrará também no domingo, na final da Taça de Portugal.



Valores entre os 4 e os 12 mil euros



Os aliciamentos propostos aos jogadores não tinham, por assim dizer, um preço base. Ao que o nosso jornal sabe, o valor oferecido pelos intermediários variava e era definido consoante o próprio jogador, a ocasião e as circunstâncias inerentes. Por isso, o que está em causa, neste momento, são montantes que estão compreendidos entre os 4 e os 12 mil euros.



Leia o artigo na íntegra aqui Nas mensagens consta também o nome de Nélson Lenho, defesa do Aves, equipa que o Sporting defrontou na 1ª jornada do campeonato e que os leões venceram por 2-0 e que reencontrará também no domingo, na final da Taça de Portugal.Os aliciamentos propostos aos jogadores não tinham, por assim dizer, um preço base. Ao que o nosso jornal sabe, o valor oferecido pelos intermediários variava e era definido consoante o próprio jogador, a ocasião e as circunstâncias inerentes. Por isso, o que está em causa, neste momento, são montantes que estão compreendidos entre os 4 e os 12 mil euros.

sabe que há 7 jogos do Sporting desta temporada que se encontram sob investigação: Aves (0-2), V. Setúbal, (1-0), V. Guimarães (0-5), Estoril (2-1), Feirense (2-3), Tondela (2-0) e ainda Moreirense (1-1), e que terá sido Paulo Silva a contactar os atletas dos clubes, para estes 'facilitarem' a vitória da formação comandada por Jorge Jesus.Nas conversas de WhatsApp que foram divulgadas, constam várias mensagens entre os empresários Paulo Silva e João Gonçalves com Gonçalo Rodrigues, que indicam João Aurélio (V. Guimarães) e Bruno (Feirense), sendo que no caso deste último não é referido o apelido

Autores: Alexandre Moita e Daniel Monteiro