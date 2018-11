Demiral na seleção

A convocação de Demiral para a seleção principal turca fez subir ainda mais a sua cotação. O defesa-central tem sido um dos destaques do Alanyaspor e a verdade é que o próprio clube tem recebido várias ofertas pelo jogador. Nesta altura, Demiral está cedido pelo Sporting até ao fim da temporada, mas o Alanya tem a possibilidade de contratar o central de 20 anos mediante o pagamento de 3,5 milhões de euros. A cláusula, presente no contrato assinado entre as duas partes, vai ser acionada pois os turcos sabem que a hipótese de rentabilizar o investimento é muito alta.

Ao que o nosso jornal sabe, clubes como Roma e Everton já abordaram a direção do Alanya para perceber a viabilidade do negócio, mas a verdade é que as propostas têm chegado de todo o lado. Em Itália, Atalanta, Sampdoria e Torino também já perguntaram por Demiral. Da Alemanha há vários emblemas interessados, com Friburgo e Eintracht Frankfurt à cabeça, e na Turquia os grandes clubes também já abordaram o Alanya.

Neste negócio, o Sporting só encaixará 3,5 milhões de euros já que o Alanya tem o direito de exercer opção até ao final de maio de 2019.