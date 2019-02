Dérbi da Luz terá cerca de 2.500 leões

Por muito má que a última exibição tenha sido, um dérbi é sempre um dérbi e, por isso mesmo, os adeptos leoninos não vão faltar à chamada. Segundo foi possível perceber junto de fonte oficial do Sporting, estarão no Estádio da Luz cerca de 2.500 adeptos leoninos, inseridos na caixa de segurança prevista pela PSP. O Sporting teria direito a pouco mais de 3.500 ingressos, mas os últimos resultados – especialmente a derrota em casa com o Benfica – fez com que o entusiasmo à volta da equipa esmorecesse um pouco.

Apesar de tudo, a significativa presença de espectadores verdes e brancos hoje no Estádio da Luz fez com que as forças de segurança redobrassem as atenções, não só antes, durante e depois do jogo, como também durante a madrugada de ontem, momento habitualmente propício a confrontos entre as claques dos dois clubes.

Certo é que, apesar dos muitos assobios e até lenços brancos mostrados no Estádio José Alvalade, a equipa leonina terá hoje o mesmo grau de apoio de outros encontros longe de casa. No entanto, esperam-se manifestações de desagrado por parte dos grupos organizados de adeptos, especialmente se o leão voltar a quebrar diante do eterno rival. A margem de manobra é muito pequena e qualquer tropeção poderá despoletar uma enorme onda de críticas.

Tal como o nosso jornal avançou, o plantel verde e branco sentiu ‘na pele’ a derrota com o Benfica por 4-2 e, volvidas pouco mais de 72 horas, o objetivo é único: sair da Luz com um resultado que possa significar um passo de gigante na meta em que o Jamor se transformou. Até porque é preciso ganhar um balão de oxigénio para o que resta da época...