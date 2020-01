Os números em redor do Sporting-Benfica: dos bilhetes vendidos às acreditações

Esta sexta-feira é dia de dérbi na capital: Sporting e Benfica defronta-se hoje a partir das 21h15 no estádio de Alvalade, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.





Um jogo, que segundo informações divulgadas pelo Sporting, está a gerar interesse em mais 9 países, com meios de comunicação social do Brasil; Albânia; Holanda; Eslováquia; Alemanha; Suécia; Espanha; Inglaterra e S. Tomé e Príncipe acreditados, além dos media portugueses.Assim, de acordo com os leões, os números das acreditações para o dérbi desta sextra-feira são os seguintes:- Imprensa escrita: 70- Televisões em direitos de transmissão: 55- Rádio: 32- Fotografias: 52- Operador com direitos: 92- Meios SP envolvidos (TV-On-Line-Jornal-Redes): 35.- Orgãos de comunicação social dos seguintes países: Brasil; Albânia; Holanda; Eslováquia; Alemanha; Suécia; Espanha; Inglaterra e S. Tomé e Príncipe.O Sporting divulgou ainda que foram vendidos 41 mil bilhetes.Os convocados tanto do Sporting como do Benfica já foram entretanto divulgados.