«Descalça-te com estilo»: Diretivo Ultras XXI vende meias para revista da PSP em Alvalade

A claque do Sporting, Diretivo Ultras XXI (DUXXI) afirma, na respetiva página na redes social Facebook, ter à venda meias com o logótipo da claque, para quem se deslocar hoje ao Estádio de Alvalade, em Lisboa, para assistir ao encontro entre o Sporting e o Boavista.

A mensagem, colocada online há cerca de duas horas, ironiza com a recente revista a adeptos do clube (ocorrida na quinta-feira, na porta 5 do estádio, antes do início do jogo dos leões com o Istanbul Basakhesir, para a Liga Europa).

Assim, a claque apela aos adeptos leoninos para "se equiparem" no decorrer de uma eventual nova revista da PSP, antes do jogo que começa pelas 17h30.

"Descalça-te com estilo. Meias DUXXI disponíveis na sede nos tamanhos 37-40 e 41-44".