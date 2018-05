Continuar a ler

Durante a tarde de terça-feira, cerca de meia centena de indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos leoninos, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.



No total, a GNR deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.



O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.



Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção cerca de duas dezenas de presumivelmente envolvidos.



Já hoje, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se "vexado porque Portugal é uma potência, nomeadamente no futebol profissional, e vexado pela gravidade do que aconteceu",



Os 23 detidos na terça-feira após a invasão da Academia do Sporting, em Alcochete, serão ouvidos estsa quarta-feira à tarde no tribunal do Barreiro, onde se prevê que cheguem por volta das 14:00, disse à Lusa fonte judicial.Dois dos detidos passaram a noite no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alcochete e os restantes foram distribuídos, em função da disponibilidade de celas, por diversos postos da região de Setúbal, segundo fonte da força policial. Alcochete pertence à comarca do Montijo, mas a sede do juízo de instrução criminal é no Barreiro.

