Dez milhões de euros por Matheus Pereira são "uma pechincha" em Inglaterra

Matheus Pereira tem deixado os ingleses encantados e Noel Whelan é só mais um. O antigo avançado inglês e agora comentador de futebol não tem dúvidas que o extremo brasileiro emprestado pelo Sporting ao West Bromwich Albion é um grande negócio para os hawthorns.





"É uma pechincha, não é? Estamos a falar de um jogador de qualidade que tem estado muito, muito bem esta temporada - 8,5 milhões de libras (10 milhões de euros) não é absolutamente nada. É preciso agarrá-lo com as duas mãos. Seria realmente uma grande contratação. Ele tem muita criatividade, é um jogador empolgante. Este preço é um 'roubo' por este tipo de jogador", vincou Whelan em declarações ao 'Football Insider'.O certo é que Matheus Pereira está a um pequeno passo de se transferir definitivamente para a equipa do Championship, uma vez esta perto de acionar a cláusula de compra obrigatória. Para tal, será preciso que o extremo de 23 anos cumpra mais 45 minutos no próximo jogo do campeonato da formação do segundo escalão inglês. Ao todo, o esquerdino seis golos em 34 jogos oficiais pelo WBA esta temporada.