Dezenas de adeptos saem à rua em Bragança e Mirandela para festejar título do Sporting

Dezenas de pessoas saíram hoje à rua em Bragança e Mirandela para festejar o 19.º título do Sporting, em manifestações acompanhadas de perto pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

No distrito de Bragança é na cidade de Mirandela que a festa se faz de forma mais organizada, com cerca de uma centena de pessoas na rua "em grupos de 20 a 30 pessoas", adiantou à agência Lusa o Comandante Distrital da PSP, José Neto.

Com um núcleo sportinguista formado na cidade do Tua, foi organizada uma caravana de automóveis que tem percorrido a cidade, num movimento previamente coordenado com as autoridades.

Já em Bragança, onde o núcleo sportinguista tem estado desativado há um par de anos, os festejos aconteceram de forma espontânea, com dezenas de pessoas a dirigirem-se à Avenida Sá Carneiro, uma das principais artérias da cidade e habitual palco de festejos das conquistas desportivas.

Miguel Ramos, de 21 anos, não tem "memória" de ver o Sporting campeão de futebol, pelo que decidiu "improvisar", com uma camisola oficial do clube, acompanhado pelo pai, Frederico, 'armado' de cachecol verde e branco, e a mãe, Luísa, com um chapéu leonino, que os acompanha "por solidariedade".

"Juntámo-nos na Sá Carneiro, que é onde está a ser a festa. Não está nada organizado, mas temos de improvisar. É como quando Portugal foi campeão [em 2016]. Aqui em Bragança sentimos as coisas e vamos para a rua, juntamo-nos, conhecemo-nos. Não se consegue explicar", declarou Miguel Ramos, que agora espera "ver muitas vezes o Sporting campeão".

O pai, Frederico, apoiou a saída festiva como "aprendizagem". "Temos de festejar e fazer estes jovens verem a alegria que é o Sporting e a grande instituição que é", explicou à agência Lusa.

Camisolas, cachecóis a abanar, cerca de uma centena de carros a apitar e alguns com bandeiras verdes com o símbolo do Sporting estampado são agitadas, num movimento atentamente acompanhado pelas autoridades.

De acordo com José Neto, foi mobilizado "um dispositivo simpático, quer em Bragança quer em Mirandela", com o apoio por duas equipas de intervenção rápida, uma em cada cidade.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.