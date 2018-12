Diaby 'acordou' quando Keizer chegou a Portugal

Quem parece ter acordado para uma nova vida sob a liderança de Marcel Keizer é o avançado maliano Abdoulay Diaby. O jogador de 27 anos tinha participado em 12 encontros ao serviço do Sporting, onde chegou proveniente dos belgas do Club Brugge, e não tinha conseguido agitar as redes adversárias, surgindo até algumas críticas por parte dos adeptos. Contudo, desde que o treinador holandês chegou Diaby ganhou uma vida nova. Logo no desafio de estreia do técnico, frente ao Lusitano de Vildemoinhos, o africano estreou-se nos golos, mantendo a veia goleadora e contando atualmente com seis golos, assinados frente a Lusitano, Qarabag (2), D. Aves e Rio Ave (2).