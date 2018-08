Diaby fez primeiro treino e Bas Dost realizou tratamento

Aboulay Diaby realizou esta terça-feira o seu primeiro treino no Sporting. Depois de ter sido oficializado como reforço dos leões , o avançado maliano esteve já às ordens de José Peseiro na sessão matinal. Já Bas Dost realizou tratamento ao problema muscular na coxa direita.Nota ainda para Miguel Luís e Bruno César, que recuperaram das respetivas lesões e treinaram sem limitações na preparação para o dérbi com o Benfica, agendado para sábado (19 horas), na Luz, e referente à 3.ª jornada da Liga NOS.Nesta manhã, o plantel do Sporting votou ainda para o onze mundial do ano em 2017/18, uma iniciativa da FIFPro e FIFA. Ainda relativamente à época passada, Sebastián Coates recebeu o prémio do Sindicato dos Jogadores por ter integrado a equipa do ano e Bruno Fernandes a distinção por ter sido o melhor jogador jovem do mês de abril.