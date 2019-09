Abdoulay Diaby já foi inscrito pelo Besiktas, dado que o nome do internacional maliano já consta do site da Federação Turca de Futebol. Desta forma, a oficialização do acordo entre o emblema turco e o Sporting, num acordo por empréstimo válido para a próxima temporada, estará iminente.De resto, Diaby já foi fotografado em Istambul, onde esteve a realizar os imprescindíveis exames médicos com vista à mudança.Diaby, de 28 anos, chegou a Alvalade na temporada passada, proveniente do Club Brugge, e marcou sete golos em 44 jogos. Esta época participou em três partidas da equipa de Marcel Keizer.