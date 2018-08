Diaby recebeu luz verde após os exames médicos

Após aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, Diaby encaminhou-se de pronto para os indispensáveis exames médicos com vista à oficialização do acordo. Ao que foi possível apurar porjunto de fonte próxima deste negócio, o maliano ultrapassou sem quaisquer problemas os testes médicos, estando assim colocado de parte que esse pudesse ser um dos motivos para a apresentação do jogador. Aliás, já na conversa que Sousa Cintra manteve com os jornalistas, já depois da meia-noite de hoje, o presidente da SAD confirmou que Diaby recebeu luz verde do departamento médico e, por isso, considera-se apto do ponto de vista físico.