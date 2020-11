Diálogo de Pote com Amorim deu sorte

Costuma dizer-se que a sorte dá muito trabalho e talvez neste caso haja também um pouco mais do que mera fortuna. Do que não há dúvidas é que foi uma feliz coincidência: instantes antes de marcar o segundo golo do Sporting, Pote esteve junto à linha num interessante diálogo de pé de orelha com Rúben Amorim.





Pote bisa e completa reviravolta do Sporting Pote bisa e completa reviravolta do Sporting

O médio-ofensivo tinha acabado de acertar com estrondo na barra de Pasinato e ficou a ouvir as instruções do treinador enquanto bebia água. A conversa deu sorte porque no momento seguinte Pote marcou mesmo, com um potente remate que enganou o guarda-redes do Moreirense.Inspirado, Pote não valoriza em demasia o 1º lugar e só pede o regresso dos adeptos. "Dá-nos muita confiança, certamente. Vamos continuar a trabalhar todos os dias para estarmos melhor e à espera de que o público possa estar nos estádios para que possa desfrutar do nosso futebol. Estamos muito contentes por isso", admite.