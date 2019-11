Dias da Cunha defende Varandas e atira: «Há aqueles que pensam no regresso do bronco»

Presidente do Sporting entre 2000 e 2005, António Dias da Cunha defendeu Frederico Varandas, vincando ser "preciso dar tempo ao tempo", pois o líder do atual Conselho Diretivo "pegou no Sporting em condições absolutamente desgraçadas". "Mesmo assim, tem conseguido ultrapassar os problemas financeiros o que é espantosamente difícil", explicou, na entrevista concedida à TSF, na qual também considerou que "eleições antecipadas estão fora de questão".





E sobre a contestação, o último presidente campeão (2001/02) lançou farpas aos apoiantes de Bruno de Carvalho, que acabou insultado: "As pessoas cegam! Ou, então, pretendem cegar para arranjar condições para chegarem ao poder. Depois, há aqueles que aproveitam a contestação das claques porque ainda pensam no regresso do bronco [BdC]. Isso é muito mau para o Sporting."