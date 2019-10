Dias da Cunha: «Há ex-dirigentes que já se veem como candidatos a presidente»

António Dias da Cunha, antigo presidente do Sporting, considerou em declarações à Rádio Renascença acertada a decisão de Frederico Varandas em cortar os apoios às claques. O antigo líder dos leões, de 86 anos, não tem dúvidas que as claques estão contra Varandas porque defendem Bruno de Carvalho. Mas não são as únicas."Têm sido um problema sério e acho que ele o resolveu muito bem com a decisão que tomou", referiu o antigo dirigente. "As claques estão, desde o princípio, contra ele, porque defendem o Bruno [de Carvalho]. As claques querem correr com ele e isso torna as coisas muito difíceis, porque [Bruno de Carvalho] é quem eles admiram e consideram."Mas deixou uma certeza: "Não são só as claques que estão a procurar correr com o presidente. Há ex-dirigentes que já se veem como candidatos a presidente. O movimento não é só das claques. Há quem pretenda o lugar e esteja a contribuir para tornar a condução do Sporting difícil. Dou-lhe o meu total apoio. Tudo em nome da estabilidade e porque o considero uma pessoa absolutamente capaz de desempenhar o lugar de presidente do Sporting neste momento muito difícil que o clube está a viver".Dias da Cunha considerou, por outro lado, que o despedimento de Marcel Keizer foi "um erro".