Dias Ferreira: «Leonel Pontes é a única pessoa que pode ser sacrificada no meio disto tudo»

Um dia depois de Frederico Varandas ter dito que Leonel Pontes "não tem um prazo, mas sim uma tarefa", Dias Ferreira acredita que o treinador interino do Sporting é um "treinador a prazo incerto". O antigo candidato à presidência leonina confia no trabalho que Leonel Pontes pode vir a fazer, dizendo ainda, em declarações à 'Renascença', que Marcel Keizer nunca devia ter sido contratado para orientar os verdes e brancos.





"Leonel Pontes? Conheço-o e tenho confiança, nem tenho o sportinguismo dele em dúvida, e a única pessoa que pode ser sacrificada no meio disto tudo é ele próprio. Portanto, o primeiro voto é que seja feliz, porque é sportinguista e acredito na sua competência, não obstante não ter um currículo vasto ou muito vitorioso nos clubes por onde passou como treinador principal. Fico na dúvida do que é que ele vai fazer, porque pode não ser um treinador a prazo, pelo menos não a prazo certo. Parece ser um treinador a prazo incerto", disse."Keizer não era o treinador para o momento, de maneira nenhuma. Se era para outro ou não, não sei. Para este, não era de certeza, como se viu. E não se iludam com as vitórias na Taça de Portugal e na Taça da Liga, que não sei se com outro treinador qualquer também não se ganhavam", afirmou.