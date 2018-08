Continuar a ler

Não tenho nada contra o Benfica, é uma instituição que respeito há muitos anos. Tenho muitos amigos do Benfica e alguns familiares ‘doentes’. Às vezes, quase que digo que sofro com eles, devido à relação de amizade ser tão grande [risos]. Tenho o maior respeito pelo clube, mas dentro do respeito que todos têm de ter pelo Sporting. Nisso sou intransigente. Não quero guerras com ninguém. O Sporting, acima de tudo, tem de defender os valores, os princípios e a verdade desportiva.