Dias Ferreira quer presidente do Sporting eleito por maioria absoluta

Dias Ferreira e Abrantes Mendes concordam que uma eventual alteração dos Estatutos do Sporting não deve contemplar o princípio de todos os sócios valerem... um voto. "No dia em que colocarem um sócio/um voto o Sporting acaba!", preconiza o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) no mandato de José Eduardo Bettencourt, sendo secundado na sua opinião pelo companheiro de painel no debate sobre a revisão estatutário promovido esta terça-feira pelo 'Sporting com rumo'.





"Há um sentimento desde há muito encrostado nos sócios do Sporting de que antiguidade é um posto", argumentou Abrantes Mendes, que discorda, em parte, de Dias Ferreira, quanto à necessidade de qualquer presidente do clube ter de ser eleito por maioria absoluta, mesmo que, para tal, seja necessária uma segunda volta nas eleições."A eleição dos órgãos sociais têm de ser por maioria absoluta, porque se não é ilegal. Pôr a possibilidade da segunda volta nos Estatutos é estar de acordo com a lei", advogou Dias Ferreira, recordando que esta possibilidade foi colocada na revisão dos Estatutos, promovida durante o mandato de Godinho Lopes "e foi chumbada pelos sócios, depois de também ter sido chumbado pelo Conselho Leonino.""Eu sou defensor da necessidade de um maior número de votos para apresentar uma candidatura, para não permitir a proliferação de candidaturas. Se as regras estão mal, alterem-se as regras, com ou sem maioria absoluta", concluiu Abrantes Mendes.